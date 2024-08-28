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08:45, 28 августа 2024Экономика

Цены на один вид съемного жилья в Москве побили исторический рекорд

Intermark: цены на аренду элитного жилья в Москве побили исторический рекорд

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По итогам июля 2024 года цены на аренду элитного жилья в Москве побили исторический рекорд. Об этом сообщают аналитики компании «Intermark Аренда» в своем исследовании, пишут «Известия».

Стоимость одного квадратного метра этого вида съемного жилья достигла 2980 рублей — это на 39 процентов выше, чем в тот же месяц в 2023 году. При этом отмечается максимальный спрос на аренду высокобюджетных квартир — с начала года он вырос на 47 процентов. На этом фоне объем предложения уменьшился на 16 процентов.

«Средняя ставка очень чувствительно отреагировала на текущую ситуацию — стоимость элитного квадратного метра с начала года выросла на 39 процентов», — уточняют специалисты. По прогнозам аналитиков, в августе-сентябре интерес к такому жилью только усилится, но нехватка будет ощущаться еще острее.

«Арендаторы вынуждены снижать уровень своих потребностей. Часть арендаторов уходит на рынок жилья бизнес-класса, часть выбирает менее популярные локации. Заметна тенденция, когда клиенты из регионов, которым сложно найти варианты в Москве, арендуют загородные дома в Подмосковье. Также многие арендаторы корректируют запрос по площади квартир в сторону уменьшения», — заключили в «Intermark Аренде».

Ранее были названы локации Москвы, где можно снять квартиру дешевле всего. Так, наиболее бюджетные варианты представлены юго-востоке, юге, северо-востоке и севере столицы.

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      Нина Ташевская
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