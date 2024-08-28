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16:26, 28 августа 2024Экономика

В России вырос спрос на люксовые автомобили с пробегом

«Автостат»: реализация люксовых машин с пробегом в России выросла на 8 % в июле

Фото: Tim Meyer / Unsplash

По итогам июля 2024 года реализация люксовых автомобилей с пробегом в России выросла на 8 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигла уровня в 209 единиц. О росте спроса граждан на подобные транспортные средства сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Для сравнения, в июле 2023 года в России приобрели в общей сложности 194 люксовых машины с пробегом. За 12 месяцев показатель вырос на 15 единиц в физическом выражении, а в месячном — на две штуки. Лидерами по объемам перепродаж подобных машин среди российских регионов стали Москва (125 проданных б/у «люксов»), Московская область (20) и Санкт-Петербург (15), уточнили эксперты.

Самым востребованным брендом на российском вторичном рынке люксовых автомобилей стал британский Bentley. На долю этой марки пришлось в общей сложности 35 процентов от всех перепродаж — 73 единицы. На втором месте по этому показателю оказался Rolls-Royce с результатом в 42 автомобиля, а тройку лидеров замкнул итальянский бренд Lamborghini (38 штук). В топ-5 рейтинга также вошли Maserati (30 единиц), Ferrari (19) и Aston Martin (7). Наиболее популярными моделями подержанных «люксов» у россиян стали Bentley Continental GT (36 штук), Lamborghini Urus (30) и Bentley Continental Flying Spur (19).

Ранее агентство «Автостат» сообщило, что по итогам первой половины 2024 года суммарные затраты россиян на подержанные легковушки выросли на 19 процентов к уровню того же периода 2023-го и достигли отметки в 3 триллиона 226 миллиарда рублей. Самым популярным брендом у граждан стала японская Toyota (453,1 миллиарда), в тройку лидеров также вошли немецкий BMW (278,9 миллиарда) и российская LADA (260,7 миллиарда).

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