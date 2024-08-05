Стали известны расходы россиян на машины с пробегом

«Автостат»: россияне потратили больше трех триллионов на подержанные легковушки

За первое полугодие 2024 года в России на покупку подержанных легковых машин было потрачено 3 триллиона 226 миллиарда рублей. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Таким образом, показатели аналогичного периода оказались превышены на 19 процентов. Тогда речь шла о 2,7 триллиона рублей.

Больше всего в 2024 году россияне потратили на легковушки с пробегом марки Toyota — 453,1 миллиарда рублей. Следом идет BMW с показателем в 278,9 миллиарда рублей. За ней — LADA (260,7 миллиарда), Kia (242,3 миллиарда) и Mercedes-Benz (240,9 миллиарда).

До этого выяснилось, что в Москве за первую половину 2024 года перепродажи легковых автомобилей выросли на 34 процента. В среднем по стране они снизились до 2,75 миллиона.

За полгода подержанные легковушки в России упали в цене на 4,5 процента. Средняя цена составила 1 миллион 552 тысячи рублей.