Легковушки с пробегом подешевели

«Автостат»: легковые автомобили с пробегом подешевели на 4,5 процента

За полгода подержанные легковые автомобили в России подешевели на 4,5 процента. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Средняя цена такой машины составила 1 миллион 552 тысячи рублей. В конце 2023 года речь шла о сумме в 1 миллион 625 тысяч. Однако, если сравнивать с июнем прошлого года, то можно говорить о подорожании подержанных легковушек. Они выросли в цене на 5,5 процента.

Ранее сообщалось, что по итогам первой половины 2024 года суммарные объемы продаж легковых автомобилей с пробегом в РФ снизились до отметки в 2,75 миллиона единиц (минус 0,2 процента). Выросли только продажи подержанных автомашин Lada. Прирост здесь составил 15 процентов.

По другим данным, в России, напротив, вырос спрос на автомобили с пробегом. В июне он увеличился на 9,6 процента, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. Относительно майских показателей спрос прибавил почти шесть процентов.