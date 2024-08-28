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16:27, 28 августа 2024Силовые структуры

В российском городе полицейский автомобиль сбил самокатчика

В Москве полицейский автомобиль сбил и протащил по асфальту самокатчика

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве автомобиль МВД марки Toyota Camry сбил самокатчика и протащил его по асфальту. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, ДТП произошло на Нижегородской улице. Очевидцы рассказали, что самокатчик ехал по проезжей части на шеринговорм СИМ, а потом он столкнулся с полицейским автомобилем. Отмечается, что автомобиль МВД не смог сразу остановиться и протащил электросамокат по дороге. Управляющий СИМ молодой человек получил травмы и был госпитализирован. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге таксист сбил россиянку и увез ее в неизвестном направлении.

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      Анна Габай
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