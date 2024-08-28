В российском поселке неизвестный выстрелил в девятилетнего мальчика на футбольном поле

В подмосковном Дрожжино неизвестный выстрелил в ребенка на футбольном поле

В Московской области неизвестный выстрелили в девятилетнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 27 августа школьник играл с мячом на футбольном поле около дома в поселке Дрожжино. Неизвестный выстрелил в него из пневматического оружия и попал ему в руку. Ребенку оказали медицинскую помощь, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Правоохранители разыскивают злоумышленника.

Ранее стало известно, что суд вынес приговор в отношении 34-летнего жителя Луганской народной республики, который приревновал свою жену к другому мужчине и дважды выстрелил в него из обреза.