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16:14, 28 августа 2024Бывший СССР

В слитой базе данных «Азова» нашли поклонников Гитлера

РИА Новости: в слитой базе данных «Азова» найдены поклонники Гитлера

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В слитой базе данных тысяч бойцов украинской бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) найдены поклонники лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, об этом говорят их позывные, такие как Адольф, Нацик и Белый вождь. Уточняется, что на странице в ВК старшего лейтенанта Дмитрия Коротаева обнаружены фотографии Гитлера, солдат вермахта и символика СС.

Кроме того, старший лейтенант Андрей Лапан в соцсети опубликовал фото, на котором он позирует с книгой лидера нацистской Германии Mein Kampf («Моя борьба», признана в России экстремистским материалом). Согласно данным журналистов, другие украинские бойцы также публикуют фото Гитлера на своих страницах в социальных сетях.

Данные 7,7 тысячи бойцов «Азова» опубликовали российские хакеры из группировки RaHDit 28 августа. Как уточнялось, в списке есть не только украинцы, но и иностранные наемники. В частности, среди наемников числится гражданин Швеции Матиас Густавссон. Его взяли в плен в Мариуполе в 2022 году, а затем обменяли на российского военного. В 2024 году Густавссон вступил в «Азов».

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      Кристина Есикова
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