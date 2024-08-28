В США назвали глупой операцию ВСУ в Курской области

Американский политолог Миршаймер назвал глупой операцию ВСУ в Курской области

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбрали глупую тактику, решив атаковать Курскую область. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Украинцы внезапно начали наступление на Курскую область. Это была удивительно глупая операция, но вы не можете сказать этого на Западе», — подчеркнул он.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. После вторжения украинских военных в регионе ввели режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.