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21:11, 28 августа 2024Мир

В США назвали глупой операцию ВСУ в Курской области

Американский политолог Миршаймер назвал глупой операцию ВСУ в Курской области

Фото: Unsplash

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбрали глупую тактику, решив атаковать Курскую область. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Украинцы внезапно начали наступление на Курскую область. Это была удивительно глупая операция, но вы не можете сказать этого на Западе», — подчеркнул он.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. После вторжения украинских военных в регионе ввели режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.

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      Марина Совина
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