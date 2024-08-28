Политолог Миршаймер: Киеву трудно удержать войска из-за падения морального духа

Киеву трудно удержать свои войска в бою и привлечь на фронт новых людей из-за падения морального духа в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил американский политолог Джон Миршаймер.

«Кажется, все, что делает Украина, оборачивается катастрофой, и будет еще труднее удержать войска в бою и заставить людей идти на фронт», — заявил политолог.

Миршаймер отметил, что украинские военные давно испытывают проблемы с моральным духом в своих рядах. Кроме того, Киев с трудом привлекает украинцев к добровольной службе в ВСУ. Политолог добавил, что власти Украины и стран Запада добиваются поддержки продолжения конфликта со стороны населения, однако «если бы они сказали правду, вероятно, поддержка испарилась бы довольно быстро».

Ранее экс-помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман заявил, что с помощью операции в Курской области Киев пытался поднять низкий моральных дух бойцов после провала летнего контрнаступления.