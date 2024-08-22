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22:45, 22 августа 2024Мир

В США рассказали о роковой ошибке ВСУ

Фриман: атака ВСУ на Курскую область станет трагедией для Украины из-за потерь

Фото: Globallookpress.com

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область станет трагедией для Киева из-за больших потерь, заявил экс-помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, российские войска могут сконцентрировать свои силы и уничтожить украинских военных. «Я думаю, что это закончится трагически для Украины», — рассказал он о роковой ошибке ВСУ.

Эксперт считает, что Киев пытался поднять низкий моральных дух бойцов после провала контрнаступления летом. Кроме того, целью украинских властей является попытка отвлечь Вооруженные силы (ВС) России от наступления в Донбассе, добавил он.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон раскрыл положение ВСУ в Курской области. По его словам, российские военные раздробили подразделения и лишили их возможности действовать согласованно.

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      Марина Совина
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