В США раскрыли положение ВСУ в Курской области

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ раздробили украинские силы в Курской области

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works раскрыл положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По его словам, российские военные раздробили подразделения и лишили их возможности действовать согласованно.

«Они раздробили украинские силы на разные части, так что эти группы не могут координировать свои действия между собой, не могут усиливать друг друга, не могут действовать согласованно», — считает эксперт.

Джонсон добавил, что у ВСУ осталось все меньше вариантов для действий. Он назвал происходящее невероятной катастрофой для Украины.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ несут большие потери в Курской области. По его мнению, операция в российском регионе дорого обошлась Украине и «ни к чему не приведет».