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20:07, 28 августа 2024Мир

В США признали военные успехи России в Донбассе

Экономист Сакс: Россия добивается больших военных успехов в Донбассе

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия добивается больших военных успехов на линии фронта в Донбассе. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил американский экономист Джеффри Сакс.

«Россия добивается значительных успехов в ядре зоны конфликта в Донбассе», — сказал аналитик из США, отмечая, что украинское командование в ущерб своей обороне обнажает фронт, перебрасывая дополнительные силы в Курскую область, которая не имеет никакого стратегического значения в конфликте.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что в конфликте на Украине наступил переломный момент. Он указал, что Россия стремительно улучшает свои позиции, а ситуация для Киева будет катастрофически ухудшаться.

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