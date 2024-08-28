Экономист Сакс: Россия добивается больших военных успехов в Донбассе

Российская армия добивается больших военных успехов на линии фронта в Донбассе. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил американский экономист Джеффри Сакс.

«Россия добивается значительных успехов в ядре зоны конфликта в Донбассе», — сказал аналитик из США, отмечая, что украинское командование в ущерб своей обороне обнажает фронт, перебрасывая дополнительные силы в Курскую область, которая не имеет никакого стратегического значения в конфликте.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что в конфликте на Украине наступил переломный момент. Он указал, что Россия стремительно улучшает свои позиции, а ситуация для Киева будет катастрофически ухудшаться.