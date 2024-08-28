В США заявили об отказе поддерживать независимость Тайваня

Советник по нацбезопасности Салливан: США не признают независимость Тайваня

США не признают независимость Тайваня и придерживаются принципа одного Китая. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе переговоров с главой МИД КНР Ваном И, сообщает сайт китайского внешнеполитического ведомства.

«Салливан заявил, что (...) Соединенные Штаты не намерены отделяться от Китая [по вопросам двустоонних отношений]. США придерживаются политики одного Китая и не поддерживают "независимость Тайваня", "два Китая" или "один Китай, один Тайвань"», — отмечается в сообщении МИД КНР.

Дополнительно подчеркивается, что обе стороны стремятся к мирному сосуществованию и не хотят допустить какой-либо эскалации в отношениях.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщала, что попытки Салливана убедить Китай снизить поддержку России в ходе своего визита вряд ли будут успешными. По мнению издания, отказ Пекина от Москвы является «маловероятным сценарием, так как обе эти страны вместе противостоят Вашингтону на мировой арене».