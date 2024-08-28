В ЦРУ сообщили о намерении ВСУ удерживать занятую часть Курской области

Замдиректора ЦРУ Коэн: ВСУ намерены удерживать занятую часть Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены удерживать занятую часть Курской области. Об этом заявил заместитель директора Центрального Разведывательного Управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн, передает Reuters.

По его словам, украинские войска будут пытаться удерживать занятую ими часть российского региона в течение «некоторого периода времени».

Замдиректора ЦРУ считает, что Вооруженные силы (ВС) России начнут контрнаступление в Курской области, которое, по мнению Коэна, будет трудным.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинское командование заплатило большую цену за атаку на Курскую область, так как теперь ВСУ терпят крупное поражение в Донбассе.