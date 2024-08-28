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10:08, 28 августа 2024Бывший СССР

В ВС России объяснили значимость прорыва обороны ВСУ на северском направлении

Прорыв ВС России на северском направлении даст выход к Славянску и Краматорску

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Прорыв российскими подразделениями обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении даст выход к Славянску и Краматорску. Об этом сообщил командир батальона 123-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в составе Южной группировки Вооруженных сил России с позывным Золотой, передает ТАСС.

Он также сообщил, что российские войска успешно прорывают линию обороны украинской армии на северском направлении. При этом он отметил грамотное формирование обороны ВСУ — украинские военные занимают возвышенности, которые сложнее атаковать. Однако если их проломить, то украинская армия «посыпется» до Славянска и Краматорска.

Золотой также рассказал, что для подхода к подразделениям ВСУ нужно проделать большую работу: подготовить штурмовые группы, ориентироваться на местности, организовать артиллерийский огонь и FPV-дроны. Он добавил, что российские подразделения почти не дают совершать ВСУ маневры. Также комбат отметил подготовленность своих солдат, которые научились сбивать дроны как с помощью стрелкового оружия, так и с помощью других дронов.

Ранее Россия нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске. Он сопровождался мощным взрывом.

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      Илья Таксюр
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