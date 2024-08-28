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19:39, 28 августа 2024Мир

Венгрия раскритиковала призывы главы евродипломатии бить по России дальнобойным оружием

МИД Венгрии осуждает призыв Борреля бить по России дальнобойным оружием
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осуждает призыв главы внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля бить по России западным дальнобойным оружием. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

«Министр Сийярто подверг критике уходящего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам, который призывает направить на Украину больше оружия и даже предлагает использовать это поставляемое Западом оружие для нанесения глубоких ударов по территории России», — написал чиновник.

Ранее глава евродипломатии назвал удары дальнобойными ракетами вглубь России миротворчеством. По мнению дипломата, применение оружия дальнего радиуса действия по российской территории позволит «спасти жизни и снизить масштаб разрушений на Украине», а также «поспособствовать продвижению мирных усилий».

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      Виктория Кондратьева
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