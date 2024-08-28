Венгрия раскритиковала призывы главы евродипломатии бить по России дальнобойным оружием

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осуждает призыв главы внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля бить по России западным дальнобойным оружием. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.
«Министр Сийярто подверг критике уходящего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам, который призывает направить на Украину больше оружия и даже предлагает использовать это поставляемое Западом оружие для нанесения глубоких ударов по территории России», — написал чиновник.
Ранее глава евродипломатии назвал удары дальнобойными ракетами вглубь России миротворчеством. По мнению дипломата, применение оружия дальнего радиуса действия по российской территории позволит «спасти жизни и снизить масштаб разрушений на Украине», а также «поспособствовать продвижению мирных усилий».