Во Франции назвали причину начала расследования против Дурова и Telegram

Расследование против Telegram начали из-за игнорирования запросов из суда

Предварительное расследование против Telegram началось в феврале 2024 года, сообщила прокуратура Парижа в распространенном пресс-релизе.

Поводом стало «практически полное отсутствие ответа» со стороны администрации мессенджера на судебные запросы.

Другие следственные ведомства страны и партнеры по Евроюсту, в частности Бельгия, также заявляли об игнорировании запросов, что и побудило Национальный офис по борьбе с организованной преступностью при прокуратуре Парижа начать расследование на предмет возможной уголовной ответственности руководителей Telegram.

Первоначальные следственные действия координировались Службой защиты несовершеннолетних, говорится в сообщении.

28 августа основателя Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор, ему также запретили покидать территорию Франции. Кроме того, Дуров должен внести залог в размере пяти миллионов евро. Прокуратура обвиняет предпринимателя в шести правонарушениях, среди которых администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.