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16:22, 28 августа 2024Мир

Во Франции призвали объявить импичмент Макрону из-за ареста Дурова

Филиппо: Макрону необходимо объявить импичмент из-за ареста Дурова

Фото: Manon Cruz / Reuters

Президенту Франции Эммануэлю Макрону необходимо объявить импичмент из-за ареста основателя Telegram Павла Дурова. Об этом заявил политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Неужели Макрон приказал бросить в тюрьму Павла Дурова, генерального директора Telegram, потому что он много чего знает? Действительно, поразительная реакция Макрона на его вчерашнем аккаунте X выдает его панику. (...) Макрону должен быть объявлен импичмент!» — написал политик.

Филиппо также подчеркнул, что Макрон может подобными действиями скрывать проблемы своего правительства. По его словам, здесь можно проследить корыстные интересы французского лидера.

Ранее Филиппо назвал обвинения против основателя мессенджера Telegram Дурова бредовыми. Он подчеркнул, что Макрон борется такими действиями со свободой слова.

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      Максим Габриелян
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