Во Франции назвали обвинения против Дурова бредовыми

Французский политик Филиппо назвал обвинения против Павла Дурова бредовыми

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал обвинения против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова бредовыми. Об этом он сообщил агентству ТАСС.

«С подобными бредовыми обвинениями можно арестовать и бросить в тюрьму менеджера любой соцсети. Это показывает, что под прицелом находится свобода слова» — сказал он.

Основателя Telegram задержали в Париже в субботу, 24 августа. Французские власти могут предъявить Дурову ряд обвинений, включая терроризм, мошенничество, отмывание денег и торговлю наркотиками. Ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Ранее французский журналист Гийом Гралле рассказал, что люди по всему миру выражают поддержку Дурову. В эфире телеканала France 24 он напомнил о реакции американского бизнесмена Илона Маска и основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома на случившееся.