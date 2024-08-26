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22:36, 26 августа 2024Мир

Во Франции назвали обвинения против Дурова бредовыми

Французский политик Филиппо назвал обвинения против Павла Дурова бредовыми

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал обвинения против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова бредовыми. Об этом он сообщил агентству ТАСС.

«С подобными бредовыми обвинениями можно арестовать и бросить в тюрьму менеджера любой соцсети. Это показывает, что под прицелом находится свобода слова» — сказал он.

Основателя Telegram задержали в Париже в субботу, 24 августа. Французские власти могут предъявить Дурову ряд обвинений, включая терроризм, мошенничество, отмывание денег и торговлю наркотиками. Ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

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Ранее французский журналист Гийом Гралле рассказал, что люди по всему миру выражают поддержку Дурову. В эфире телеканала France 24 он напомнил о реакции американского бизнесмена Илона Маска и основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома на случившееся.

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