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22:10, 26 августа 2024Интернет и СМИ

Во Франции рассказали о небывалой поддержке Дурова после ареста

Французский журналист Гралле сообщил о небывалой поддержке Дурова по всему миру

Фото: Albert Gea / File Photo / Reuters

Французский журналист Гийом Гралле рассказал, что люди по всему миру выражают поддержку арестованному в Париже основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Так, в эфире телеканала France 24 он напомнил о реакции американского бизнесмена Илона Маска и основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома на случившееся.

«Мы видим волну возмущения повсеместно: конечно, в России, как Вы только что сказали, но также и в США, где Павлу Дурову выражают небывалую поддержку», — высказался Гралле, предположив, что в случае обвинительного приговора Дурову реакция общественности станет еще более бурной.

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«Если вдруг Павел Дуров — мы этого пока еще не знаем — окажется за решеткой, думаю, это вызовет такую же по масштабу реакцию, как недавняя история с Джулианом Ассанжем», — заключил журналист.

Основателя Telegram задержали в Париже на выходе из частного джета 24 августа. На тот момент с ним были телохранитель и девушка.

Ранее американские журналисты обратили внимание на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, прозвучавшее после задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже. Они назвали высказывание «необычным шагом для Макрона».

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      Маргарита Пименова
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