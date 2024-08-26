«Вся Россия здесь». Россияне атаковали соцсети Макрона из-за задержания Дурова. Что они пишут президенту Франции?

После задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова русскоязычные пользователи атаковали аккаунт президента Франции Эммануэля Макрона в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). От политика требуют освободить Дурова, грозят тем, что тот оставит французские тюрьмы без стен, предлагают обменять Дурова на Алексея Панина (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) или Пашу Техника и просят вмешаться в ситуацию президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Лента.ру» изучила, что происходит в комментариях к постам президента Франции.

От Макрона потребовали выпустить Дурова на волю

«Освободи Дурова, не позорься», «Руки прочь от Дурова», «Отпусти Пашку», «Верни нам Пашу, мы, русские, своих не бросаем», — подобные комментарии на русском языке заполонили последние публикации Макрона.

Под постами президента Франции активно публикуют флаги России, логотип Telegram и хэштеги #FreeDurov и #FreePavel. Их оставляют пользователи не только из России, но и из множества других стран. «Соблюдение приватности — это не преступление», — подчеркивает один из зарубежных комментаторов.

Павел Дуров на выступлении в Барселоне в 2016 году Фото: Albert Gea / Reuters

Многие пользователи всерьез критикуют под постами Макрона французские власти: они считают, что задержание Дурова противоречит принципам свободы слова и демократии, провозглашаемым на Западе, а также обвиняют Париж в сильной зависимости от США.

Telegram — один из немногих оплотов правды и свободы слова. А вы решили просто придумать на ходу дело пользователь Instagram

Русскоязычные комментаторы пригрозили Макрону повторением судьбы Наполеона

На смену потоку серьезного возмущения довольно быстро пришли юмористические комментарии. «Он все равно не расскажет тебе секрет своей молодости и красоты», — шутят пользователи.

«Освободите, пожалуйста, Павла Дурова, он же многодетный отец», «Признавайся, Пашку для сбора биоматериала прибрали?», «Руки прочь от Пашки Дурова, нам еще от него рожать детей!» — иронизируют другие, отсылая к недавним заявлениям бизнесмена о том, что он является донором спермы и биологическим отцом более 100 детей.

Кроме того, Дурову припомнили стену и пригрозили Макрону, что создатель «ВКонтакте» и французские тюрьмы оставит без стен.

Где Павел? Верните Пашу! Не вернете? Ну смотрите, я предупреждала, он эту вашу тюрьму без стены оставит пользовательница Instagram

Макрону припомнили и недавние скандалы: политика призвали попить воды из реки Сены (ранее спортсмены на Олимпийских играх жаловались на ее загрязненность) и прийти в себя. Помимо того, они в шутку предложили ему обменять основателя Telegram на скандального актера Алексея Панина, живущего за рубежом, или же на одиозного рэпера Пашу Техника.

А кто-то даже отметил аккаунт президента Белоруссии Александра Лукашенко, попросив его вмешаться в ситуацию, как это было с попыткой мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Дядь Саш (Александр Лукашенко — прим. «Ленты.ру»), позвоните вы Макрону уже! Ну что он так себя ведет пользовательница Instagram

Кроме того, Макрону пригрозили повторением судьбы Наполеона, потерпевшего поражение в Отечественной войне 1812 года. Развивая эту тему, многие принялись публиковать в комментариях отрывки из стихотворения Михаила Лермонтова «Бородино», биографии полководцев Михаила Кутузова и Петра Багратиона.

Президент Франции Эммануэль Макрон в 2023 году в Дубае Фото: Sean Gallup / Getty Images

Рецепты селедки под шубой, самогона и холодца; стихотворения Пушкина и Есенина, гимн России на русском и французском языках, текст песни «Я русский» певца Ярослава Дронова (SHAMAN) и «Врагу не сдается наш гордый "Варяг"», сказка о каше из топора — все это оказалось в комментариях под постами французского президента. В конце концов таких сообщений стало так много, что некоторые иностранные пользователи задались вопросами, что послужило причиной небывалой активности русскоязычных пользователей.

Сами же авторы комментариев принялись шутить о том, что пока они взывают к Макрону, британский актер Джейсон Стейтем, которому русскоязычные пользователи любят писать шуточные послания в соцсетях, наконец отдохнет от их внимания. «День, когда у Стэтхема не будет комментов, вся Россия здесь», — поиронизировала пользовательница соцсети

Россияне уже осаждали знаменитостей в социальных сетях

Пользователи из России не в первый раз устраивают атаку на комментарии в соцсетях известных личностей. Так, в 2019 году был совершен набег на страницу певицы Леди Гаги, которую сочли причиной расставания актера Брэдли Купера с моделью Ириной Шейк.

Поначалу россияне дружно критиковали поп-исполнительницу, называя ее разлучницей, однако спустя некоторое время принялись общаться в комментариях под ее постами, публиковать рецепты блюд, объявления и спрашивать совета. «Продаю Mercedes, 2006 год. В отличном состоянии», «На МКАДе, 51-й километр. Большая пробка, лучше объехать», «Забыл про гречку, и она прилипла. Как отмыть?» — писали пользователи сети в Instagram Леди Гаги. По итогам того месяца российский трафик Instagram стал рекордным по сравнению с предыдущими месяцами года.

В том же году российские пользователи сети устраивали похожие флемшобы в Instagram-аккаунтах актера Леонардо Ди Каприо, призывая звезду кино спасти Байкал; и певца Джареда Лето, в профиле которого они дружно попрощались с окончанием лета

Однако чаще всего россияне проводят подобные флешмобы на странице Джейсона Стейтема. Множество комментариев на русском языке появляются под каждой публикацией актера. Как правило, пользователи сети придумывают «мудрые» цитаты, приписывая их Стейтему. «Соединенные Штаты знаешь? Я соединил», «Наполеон тоже не сразу тортом стал», «В этом мире вера осталась только у алоэ. Джейсон Стэтхем», — пишут они под постами актера.

Дурова задержали в парижском аэропорту

Дурова, который является гражданином Франции, задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. Ему вменяют соучастие в преступлениях, совершаемых посредством Telegram — торговле наркотиками, преступлениях против детей, мошенничестве и других. Как уточняли французские издания, рассказавшие о его задержании, бизнесмен отказывался сотрудничать с полицией по этим вопросам. «На своей платформе он допустил совершение бесчисленных правонарушений и преступлений», — заявил близкий к ситуации источник.

Telegram — это улей криминального контента. В настоящее время эта платформа находится в центре внимания за незаконную трансляцию матчей, но многие аккаунты в этом сервисе используются организованной преступностью. Помимо терроризма, самые опасные преступники используют Telegram для обмена детским порноконтентом один из следователей по делу Дурова

В ночь на понедельник, 26 августа, стало известно, что Дурову продлили срок содержания под стражей. Уточнялось, что период задержания предпринимателя для допроса во Франции может длиться максимум 96 часов.

В России задержание Дурова сочли политически мотивированным. За такой шаг Францию также раскритиковали американский консервативный обозреватель Такер Карлсон, предприниматель Илон Маск, получивший гражданство России бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден и другие известные люди.