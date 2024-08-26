Макрон заявил, что Павел Дуров задержан не из-за политики. В чем обвиняют главу Telegram?

Дуров обвиняется в отказе от сотрудничества по киберпреступлениям в Telegram

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые высказался об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Глава республики заявил, что произошедшее нельзя назвать политическим решением.

«Я прочитал достаточно ложной информации о Франции после задержания Павла Дурова (...) Арест основателя Telegram на французской земле произошел в рамках продолжающегося судебного расследования, и он ни в коем случае не является политическим решением», — отметил французский лидер.

Кроме того, по словам Макрона, Франция больше всего привержена свободе выражения мнений, инновациям и предпринимательству, и так «останется навсегда». Финальное решение по аресту Дурова президент Франции оставил «за законом и судьями».

Эмманюэль Макрон Фото: Manon Cruz / Reuters

В чем обвинили основателя Telegram?

Источник во французской полиции рассказал Reuters, что Дурову вменяют отказ от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений. Расследование дела ведет отдел по борьбе с киберпреступностью. Бизнесмену предъявлено обвинение в 12 преступлениях, дело против него было открыто 8 июля.

«Дуров остается под арестом», — сообщил собеседник. При этом в прокуратуре заявили, что срок задержания истекает 28 августа.

Основателя Telegram задержали в Париже на выходе из частного джета 24 августа. На тот момент с ним были телохранитель и девушка. Предположительно, последней оказалась криптокоуч Юлия Вавилова. По словам родственников девушки, после задержания та не выходила на связь.

Дуров был включен во французскую базу данных преступников и разыскиваемых лиц (FPR), поэтому у встретивших его правоохранителей был при себе ордер на обыск, выданный на основании предварительного расследования.

По версии судебных органов во Франции, гендиректор Telegram является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество, кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам.

Администрация Telegram сделала заявление после задержания Дурова

Telegram соблюдает все законы Евросоюза, в том числе Закон о цифровых услугах. Такое заявление сделали администраторы мессенджера после задержания Дурова в Париже.

«Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — сказано в сообщении.

Фото: Yulia Morozova / Reuters

В то же время в Еврокомиссии отказались комментировать произошедшее. В пресс-службе заявили, что это национальное расследование, и обращаться по всем вопросам следует к властям Франции. «Мы не намерены комментировать это дело», — сказали в Еврокомиссии.

Россия направила ноту с требованием получить доступ к Дурову

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что нота с требованием получить доступ к задержанному бизнесмену направлена, однако в деле есть некоторые трудности. «У него французское гражданство, что Франция воспринимает в качестве основного», — сказала она.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Европа противоречит собственным принципам свободы слова. Он также отметил, что Россия должна сделать все возможное для освобождения Дурова.