Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:56, 28 августа 2024Россия

Волонтер из Курской области заявил о беспределе сотрудников ГАИ

Волонтер Бодров: патрульные ГАИ в Курской области останавливают даже военных

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Курской области патрульные ГАИ «терроризируют» военных и волонтеров, которые оказывают помощь местным жителям в зоне боевых действий. Об этом в беседе с «Царьградом» сообщил блогер и волонтер Эдгар Бодров.

По его словам, первый инцидент произошел с военным, направлявшимся к позициям своего подразделения. Сотрудник ГАИ надолго задержал его, хотя солдат сообщил, что торопится, и выписал ему штраф. Бодров подчеркнул, что подобное отношение к российским бойцам неприемлемо.

Второй случай произошел с волонтером из команды Бодрова. В тот вечер они занимались доставкой гумпомощи в особо опасную зону, которая регулярно простреливалась противником. В связи с этим водители пересекли территорию небезопасного района на максимальной скорости.

«Мы завозим на территорию, где хотя бы более или менее безопасно. Там, на кольце, нас встречает экипаж двух гаишников, на "Солярисе"», — рассказал блогер. Сотрудники ГАИ принципиально выписали штраф за превышение скорости и отсутствующие номера.

В заключение Бодров заметил, что подобное отношение со стороны патрульных к тем, кто прикладывает все усилия для защиты России, невозможно объяснить и принять.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прицельно обстреливали помогающих жителям Курской области. Об этом рассказал волонтер Дмитрий Рыжков, лично попавший под обстрел украинских войск.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Анисеева
      Обсудить
      Последние новости

      «Он знал, что операция будет безуспешна». В США рассказали об огромной цене для главкома ВСУ за атаку на Курскую область

      В ДНР рассказали об эвакуации из подконтрольных ВСУ Покровска и Мирнограда

      В России запустили первый беспилотный поезд

      Трамп уличил Байдена и Харрис в причастности к покушению на него

      В Кремле ответили на заявление Зеленского о точке в вопросе транзита газа из России

      Туристка попала в аварию на Бали, едва не лишилась ноги и училась ходить заново

      Губернатор раскрыл подробности о первой с начала СВО атаке ВСУ на Кировскую область

      На Западе указали на сложность завершения конфликта на Украине для Трампа

      Работавшему над созданием ракеты «Сармат» смягчили приговор за взятки

      Российским школьникам стал доступен новый сервис для помощи в учебе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше