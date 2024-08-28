Волонтер Бодров: патрульные ГАИ в Курской области останавливают даже военных

В Курской области патрульные ГАИ «терроризируют» военных и волонтеров, которые оказывают помощь местным жителям в зоне боевых действий. Об этом в беседе с «Царьградом» сообщил блогер и волонтер Эдгар Бодров.

По его словам, первый инцидент произошел с военным, направлявшимся к позициям своего подразделения. Сотрудник ГАИ надолго задержал его, хотя солдат сообщил, что торопится, и выписал ему штраф. Бодров подчеркнул, что подобное отношение к российским бойцам неприемлемо.

Второй случай произошел с волонтером из команды Бодрова. В тот вечер они занимались доставкой гумпомощи в особо опасную зону, которая регулярно простреливалась противником. В связи с этим водители пересекли территорию небезопасного района на максимальной скорости.

«Мы завозим на территорию, где хотя бы более или менее безопасно. Там, на кольце, нас встречает экипаж двух гаишников, на "Солярисе"», — рассказал блогер. Сотрудники ГАИ принципиально выписали штраф за превышение скорости и отсутствующие номера.

В заключение Бодров заметил, что подобное отношение со стороны патрульных к тем, кто прикладывает все усилия для защиты России, невозможно объяснить и принять.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прицельно обстреливали помогающих жителям Курской области. Об этом рассказал волонтер Дмитрий Рыжков, лично попавший под обстрел украинских войск.