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13:16, 23 августа 2024Россия

Очевидец рассказал о прицельных обстрелах ВСУ по помогающим выехать россиянам волонтерам

Волонтер: ВСУ прицельно обстреливали помогающих жителям Курской области

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прицельно обстреливали помогающих выехать из приграничья мирным жителям Курской области. Об этом ТАСС рассказал волонтер Дмитрий Рыжков.

В беседе с агентством очевидец сообщил, что попал под обстрел ВСУ недалеко от поселка городского типа Корнеево в российском приграничном регионе, куда отправился помогать россиянам.

«Это была одна из первых наших подобных поездок (...) Я и моя напарница Настя проехали блокпост, показав военным свой маршрут, после этого мы точечно видим, что где-то горит трава, где-то — лес или даже участки жителей», — вспоминает Рыжков.

С его слов, они поняли, что по ним открыли огонь, когда увидели, как в 50 метрах от них подорвалась мина. Обстрелы производились с воздуха — удары наносились, в частности, с вертолетов. По пути волонтеры также заметили несколько хвостовиков от неразорвавшихся снарядов.

«Осознание того, куда мы попали и что случилось, пришло только потом. Было очень страшно», — отметил доброволец.

6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Бои в российском приграничье ведутся уже больше двух недель. После начала боевых действий в российском регионе в сети появилось множество видео и сообщений очевидцев о действиях ВСУ. В частности, сообщалось, что украинские формирования обстреливали из танков дома мирных жителей в населенном пункте в 400 метрах от границы с Украиной.

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      Елена Торубарова
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