Windows 10 превратили в «рекламный щит» Windows 11

PCWorld: Microsoft начала использовать Windows 10 для рекламы своих продуктов

Журналисты портала PCWorld назвали Windows 10 «рекламным щитом» корпорации Microsoft. Заметка доступна на сайте издания.

Специалисты медиа заметили, что в бета-версии Windows 10 появилось обновленное меню «Пуск», в которое добавили новые рекламные блоки. В том числе, через привычный элемент интерфейса американская корпорация начала рекламировать свой платный сервис Microsoft 365 и актуальную ОС Windows 11.

«Очевидно, что Microsoft хочет продвигать собственные продукты и услуги, и имеет смысл делать это в рамках собственной операционной системы», — отметили авторы. Однако журналисты издания возмутились, что компания превратила привычную и удобную операционную систему в рекламный инструмент.

В материале говорится, что таким образом Microsoft также подталкивает пользователей устаревшей системы к обновлению. Однако окончание поддержки Windows 10 намечено лишь на октябрь 2025 года. В заключение авторы подчеркнули, что в Microsoft боятся критики, но при это не хотят отказываться от рекламы своих продуктов в собственных сервисах.

В середине августа журналисты издания The Register раскритиковали Microsoft за обман пользователей компьютеров в рекламе браузера Edge. Авторы медиа заметили, что корпорация замаскировала рекламу собственного браузера под системные предупреждения Windows.