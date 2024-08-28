Захарова назвала неприемлемыми требования Киева отвести войска Белоруссии от границы

Захарова: Россия считает неприемлемыми требования Киева к Минску отвести войска

Россия считает неприемлемыми требования Киева отвести войска Белоруссии от границы. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она сообщила, что из-за постоянных подстрекательств Киева «никто в здравом уме не будет всерьез воспринимать заверения киевского режима в отсутствии намерения совершать недружественные шаги в отношении белорусского народа».

По ее словам, Белоруссия добросовестно выполняет взятые на себя обязательства по недопущению «ударов в спину России». Россия это ценит и считает демарш президента Украины Владимира Зеленского неприемлемым и оторванным от реальности.

Ранее в Киеве обвинили Белоруссию в провокациях на границе. По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, Белоруссия намеренно создает ситуацию, в которой Украина вынуждена держать значительные силы на границе с ней, вместо того чтобы использовать их на более важных фронтах.

