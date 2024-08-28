Захарова потребовала от МАГАТЭ более объективного выражения позиции

Захарова: Россия хочет от МАГАТЭ более объективного и четкого выражения позиции

Россия хочет от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) более объективного и четкого выражения позиции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Мы хотим более объективного и четкого выражения позиции не в пользу нашей страны, не в пользу подтверждения позиции Москвы, а в пользу фактологии с целью обеспечения безопасности и предотвращения развития сценария по катастрофическому пути», — сказала дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва регулярно снабжает МАГАТЭ всеми необходимыми документами, чтобы предотвратить возможного инцидента «из-за террористической деятельности Киева».

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую атомную электростанцию (АЭС) и назвал ситуацию на ней серьезной. Он добавил, что атаки против любых АЭС недопустимы вне зависимости от их местоположения, и пообещал, что его организация будет делать все для укрепления ядерной безопасности в мире.