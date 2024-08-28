Зеленский встретился с представителями Вселенского патриархата

Зеленский провел встречу с представителями Вселенского патриархата

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Константинопольского Вселенского патриархата. Об этом глава государства сообщил в своем личном Telegram-канале.

«Делаем все возможное для преодоления вызовов, стоящих перед Церковью в Украине», — заявил Зеленский. Президент также отметил, что для Украины важен мир в вопросе с Церковью.

Зеленский также поблагодарил гостей из Константинополя за молитвы ради Украины и украинцев.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности связанных с Россией религиозных организаций, позволяющий запретить работу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране.