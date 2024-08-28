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23:50, 28 августа 2024Мир

Зеленскому предсказали невозможность вернуться на Украину

Макгрегор: Зеленский останется в США из-за ухудшения положения на Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive предсказал, что президент Украины Владимир Зеленский останется в США из-за ухудшения положения в республике.

«Если он планирует визит в Вашингтон в следующем месяце, то это будет билет в один конец, потому что он не сможет вернуться», — сказал полковник.

Макгрегор добавил, что дела на Украине совсем плохи, нет никаких признаков потенциального изменения ситуации, а новые вооружения не смогут переломить ход конфликта. Он также выразил мнение, что украинские войска «сами по себе фактически уничтожены».

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил о незаинтересованности Зеленского в мире на Украине. По его мнению, причиной этого является угроза уничтожения власти президента.

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      Марина Совина
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