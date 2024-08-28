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13:55, 28 августа 2024Россия

Жительница Курской области заявила о забывших эвакуировать 98-летнего ветерана чиновниках

Курянка Белогурова: чиновники забыли эвакуировать ветерана ВОВ Турсину-Войтову

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Власти Кореневского района Курской области забыли эвакуировать 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Клавдию Дмитриевну Турсину-Войтову. Об этом заявила жительница региона, сотрудница кореневского культурно-досугового центра Алина Белогурова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Запись Белогуровой была опубликована 12 августа, однако СМИ обратили на нее внимание лишь сегодня, 28 августа. В публикации курянка заявила, что совет ветеранов и администрация района забыли об участнице Сталинградской битвы.

«Осталась бабушка совершенно одна, и никто не собирался ее спасать, она просто оказалась никому не нужна (...) Где были (...) разные "товарищи", которые каждый День Победы пиарились за счет ветерана», — рассказала жительница Курской области. По ее словам, ветерана вместо чиновников эвакуировали волонтеры.

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Позже, 26 августа, об эвакуации Турсиной-Войтовой силами волонтеров заявила курская общественница Мария Скроб. Портал «Сейм» сообщил, что у ветерана не осталось родственников, и после эвакуации ее поместили в «специализированное учреждение». Был ли это пункт временного размещения или дом престарелых, не уточняется.

Ветеран Турсина-Войтова регулярно упоминалась на странице администрации Кореневского района во «ВКонтакте», чиновники желали ей «заботы и внимания» и «мирного неба». Известно, что 98-летняя участница ВОВ награждена орденом Великой Отечественной воны II степени, двумя орденами Красной звезды, а также медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Венгрии», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

Ранее житель Курска Сергей Катречко, почти неделю искавший свою мать, рассказал, что за 14 часов та прошла почти 50 километров пешком, спасаясь от обстрелов и эвакуируясь из приграничной Суджи.

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