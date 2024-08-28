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11:15, 28 августа 2024Экономика

Звезда «Бумера» задолжал за коммуналку и попал под суд

Звезда «Бумера» Мерзликин задолжал за ЖКУ и попал под суд

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Звезда фильма «Бумер» актер Андрей Мерзликин задолжал за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) десятки тысяч рублей и попал под суд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Коммунальщики подали в суд на артиста и его жену Анну Осокину из-за того, что они не оплатили ЖКУ на 162 тысячи рублей. При этом пара игнорировала оповещения от службы с конца ноября 2023 года. Мерзликин отказался оплачивать долг, поэтому управляющая компания решила взыскать нужную сумму через суд.

Мерзликин, известен по роли бандита Димона в «Бумере». Сейчас актер женат на психологе Анне Осокиной и воспитывает четверо детей: младшему сыну Макару 8 лет, дочери Евдокии — 13, Серафиме — 15, а старшему сыну Федору — почти 18.

Ранее долги за ЖКУ нашли у лидера музыкальной группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. В пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы рассказали, что в отношении певца уды общей юрисдикции города Москвы. Однако размер долга не разглашается.

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      Нина Ташевская
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