Лидер «Руки Вверх!» задолжал за коммуналку

Лидеру группы «Руки Вверх!»» Сергею Жукову выставили долг по оплате ЖКХ

Лидеру известной музыкальной группы «Руки Вверх!» Сергею Жукову выставили долг по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Об этом говорится в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Согласно сообщению пресс-службы, в отношении артиста вынесено два судебных приказа о взыскании задолженности. Ее размер, однако, не оглашается.

В мае долги за коммуналку обнаружили у российского рэпера Птахи. За газ, свет и воду певец задолжал 22,5 тысячи рублей. В июне выплатить долги за электричество в заведениях сети пивных «Толстый фраер» обязали барда Александра Розенбаума. Общая сумма задолженности составила более 386 тысяч рублей.

В апреле долги по оплате ЖКХ нашли еще у двух российских актеров — Павла Прилучного и Александры Урсуляк. В случае звезды сериала «Закрытая школа» говорится о четырехкомнатном объекте, расположенном на севере столицы возле станции метро «Речной вокзал». Задолженность составила 57 тысяч рублей. Урсуляк за квартиру в Пресненском районе Москвы задолжала 45,3 тысячи рублей.