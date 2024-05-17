У рэпера Птахи нашли долги за квартиру

На рэпера Птаху подали иск в суд из-за долгов за ЖКУ

У российского рэпера Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев) нашли долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Речь идет об объекте недвижимости, расположенном в Красносельском районе Москвы. Из-за неуплаты у звезды образовался долг за газ, электричество и водоснабжение на общую сумму в 22,5 тысячи рублей, в результате чего коммунальщики подали на него иск в суд. При этом источник не уточняет, погасил ли исполнитель эту задолженность.

Ранее в этот же день появилась информация о том, что Птаха задолжал Федеральной налоговой службе 946,9 тысячи рублей, в результате чего приставы возбудили в отношении рэпера исполнительное производство из-за неоплаченных штрафов. Около месяца назад артист должен был заплатить налоговой 106,5 тысячи рублей, однако за последние несколько недель его долг вырос почти в девять раз.