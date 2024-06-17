Розенбаума обязали выплатить долги за «Толстого фраера»

Певца Розенбаума обязали выплатить долги за сеть пивных в Петербурге, которой он владеет. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».
Речь идет о заведениях под названием «Толстый фраер». Артисту направили два иска в суд от коммунальщиков («Невский Экологический Оператор») за неуплату счетов за электричество. Общая сумма задолженности составила более 386 тысяч рублей.
Судебный процесс длился несколько месяцев, и в результате арбитражный суд Санкт-Петербурга принял решения в пользу истца.
Ранее в этот же день стало известно, что актеру Михаилу Дорожкину пришлось судиться за квартиру, которую он купил в ипотеку. Выяснилось, что мужчина, продавший ему недвижимость, приобрел ее в момент, когда тогдашнего собственника уже не было в живых.