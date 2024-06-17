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15:45, 17 июня 2024Экономика

Известному российскому актеру пришлось судиться за купленную квартиру

Актеру Михаилу Дорожкину пришлось судиться за квартиру, купленную в ипотеку
Михаил Дорожкин

Михаил Дорожкин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известному российскому актеру Михаилу Дорожкину пришлось судиться за квартиру, которую он приобрел в ипотеку. Об этом он рассказал в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

В 2020 году артист купил на вторичном рынке небольшую трехкомнатную квартиру, расположенную близко к центру Москвы. «Конечно, я начитался всего, что "вторичку" надо проверять тщательно, что наследники, родственники. Я нашел двух риелторов плюс серьезный адвокат, и мы стали тщательно проверять квартиру. Мы ее проверили до момента основания дома, мы проверили, кто там жил, были вскрыты все домовые книги», — отметил Дорожкин.

По словам актера, 15 лет назад жившая в этой квартире женщина завещала ее своему племяннику. Продавец утверждал, что купил недвижимость именно у него. Через четыре месяца после того, как Дорожкин стал собственником жилья и провел в нем капитальный ремонт, ему начали приходить повестки в суд от двоюродного брата племянника. Выяснилось, что бывший хозяин квартиры страдал от наркозависимости и сделка купли-продажи с тем, кто впоследствии продал жилье артисту, состоялась тогда, когда того уже не было в живых. Однако стороны смогли договориться: на суде продавец «достал три миллиона» и положил перед претендующим на недвижимость мужчиной.

Ранее в июне певец Шура рассказал о квартире, которую потерял из-за тупости и наркомании.

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      Полина Кислицына
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