Звезда «Молодежки» рассказал о съемке в душе с Дженнифер Лоуренс

Актер Макар Запорожский рассказал о совместных съемках с Дженнифер Лоуренс

Российский актер Макар Запорожский, снимавшийся в голливудском фильме «Красный воробей», рассказал о работе с актрисой Дженнифер Лоуренс. Об этом артист поведал в интервью изданию «Страсти».

По словам звезды сериала «Молодежка», Лоуренс удивила его своим поведением на съемочной площадке.

«Мы буквально несколько раз общались вне площадки. Балагурила она изрядно, с ней весело. Снимали драку в душевых, сначала прикрывались халатиками, полотенчиками, но потом уже перестали прыгать туда-сюда, какой смысл? Эти кинозвезды такие же люди», — заявил Макар.

Ранее сообщалось, что образ Дженнифер Лоуренс на церемонии вручения премии «Оскар» смутил фанатов.