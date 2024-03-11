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13:52, 11 марта 2024Ценности

Внешний вид Дженнифер Лоуренс на «Оскаре» смутил фанатов

Фото: Nick Agro / Globallookpress.com

Американская актриса Дженнифер Лоуренс посетила 96-ю премию «Оскар» и смутила фанатов своим внешним видом. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

33-летняя звезда «Голодных игр» позировала перед фотографами на ковровой дорожке в длинном черно-белом платье без бретелей с гороховым принтом. Помимо этого, плечи знаменитости покрывала легкая накидка из такой же ткани. Свой образ Лоуренс дополнила тонким ожерельем из камней, легкой укладкой и нюдовым макияжем.

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Поклонников, в свою очередь, взволновала неестественная внешность артистки, о чем они написали в комментариях под материалом. «Выглядит смешно», «Как же мне не нравится ее новое лицо, лучше бы она была как прежде», «У нее пустой взгляд», «Ощущение, что она под гипнозом», «Я ее даже не узнала. Была милой и уникальной раньше», — высказались они.

В феврале Дженнифер Лоуренс появилась на публике в костюме с откровенным декольте. Актриса «Голодных игр» была замечена во время показа Dior, организованного в рамках Недели моды в Париже.

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      Екатерина Ештокина
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