Дженнифер Лоуренс появилась на публике в костюме с откровенным декольте

Американская актриса Дженнифер Лоуренс появилась на публике в наряде с откровенным декольте и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

33-летняя звезда «Голодных игр» была замечена во время показа Dior, организованного в рамках Недели моды в Париже. Для мероприятия знаменитость выбрала остроносые туфли на шпильке и черный костюм, состоящий из брюк, пиджака и жилета. При этом на размещенных кадрах видно, что Лоуренс решила отказаться от бюстгальтера.

Также визажисты сделали артистке макияж с акцентом на естественность, нанеся на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и выпрямили их.

В ноябре 2023 года Дженнифер Лоуренс объяснила последние изменения в своей внешности. Так, знаменитость призналась, что сохранять моложавый вид ей помогает исключительно макияж.