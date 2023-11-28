Американская актриса Дженнифер Лоуренс объяснила последние изменения во внешности. Соответствующее интервью публикует журнал Interview.

33-летняя звезда «Голодных игр» призналась, что сохранять моложавый внешний вид ей помогает исключительно макияж. «Невероятно, на что способны косметические средства. Я работаю c визажистом, которого я называю пластическим хирургом, потому что за последние несколько месяцев, с тех пор как я работаю с ним, все убеждены, что я сделала пластику», — рассказала знаменитость.

При этом звезда пояснила, что изменения черт ее лица связаны с возрастом. «Я начала работать в кадре в 19 лет, поэтому, когда я получаю фотографии 19- и 30-летней себя, я объясняю, что я выросла, похудела. И мое лицо изменилось, потому что я старею. Все думали, что мне сделали пластику носа, но у меня точно такой же нос. Мои щеки стали меньше. Спасибо, что подняли эту тему», — высказалась она.

Кроме того, Лоуренс также отметила, что со временем изменилась техника нанесения косметики. «Когда я смотрю на свои детские фотографии, то вспоминаю, как раньше по-другому красили брови. После этого я думаю: "Как вы можете сравнивать мое 12-летнее лицо и говорить, что мне корректировали челюсть и веки? О чем мы говорим?» — возмутилась она.

В сентябре внешность Дженнифер Лоуренс раскритиковали в сети фразой «что с лицом». Поклонники возмутились образом знаменитости в комментариях под постом, предположив, что она сделала пластическую операцию.