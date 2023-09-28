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14:36, 28 сентября 2023Ценности

Внешность Дженнифер Лоуренс раскритиковали в сети фразой «что с лицом»

Фото: Vianney Le Caer / AP

Американская актриса Дженнифер Лоуренс посетила показ бренда Christian Dior в Париже и была раскритикована за внешность в сети. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

32-летняя знаменитость вышла в свет в белой классической рубашке в длинным рукавом, которая была частично расстегнута и демонстрировала глубокое декольте актрисы. Кроме того, Лоуренс надела черную расклешенную юбку длины макси с поясом и туфли на каблуках. При этом она распустила волосы и сделала макияж в нейтральных оттенках.

Поклонники возмутились внешним видом знаменитости в комментариях под постом, предположив, что она сделала пластическую операцию. «Что с ее лицом?», «Дженнифер Лоуренс не отказывается от ботокса и филлеров», «Не было абсолютно никакой необходимости делать то, что она сделала со своим лицом. Она выглядела великолепно, а теперь состарилась лет на 7», — посетовали они.

Ранее в сентябре Дженнифер Лоуренс снялась для журнала в откровенном наряде. На размещенных снимках 32-летняя знаменитость предстала в черном слитном купальнике с глубоким декольте, частично обнажающим ее грудь. Помимо этого, поверх упомянутого предмета гардероба звезда примерила белые носки и серые спортивные штаны, слегка спущенные с бедер.

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    Екатерина Ештокина
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