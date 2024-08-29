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08:29, 29 августа 2024Россия

62-летний россиянин похоронил жену и исчез

Е1.ru: 62-летний житель Екатеринбурга похоронил жену и исчез

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Житель Екатеринбурга похоронил жену и исчез. Поиски 62-летнего мужчины продолжаются уже неделю, об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

По данным издания, последний раз россиянина видели 23 августа. Он вышел из дома на улице Первомайской и направился в продуктовый магазин. «Он, видимо, был в шоковом состоянии, что вышел из дома и так и не вернулся», — поделилась родственница мужчины.

Она отметила, что пропавший екатеринбуржец является инвалидом по зрению. В момент исчезновения мужчина был одет в синюю куртку, темно-синие трикотажные брюки, синюю фланелевую рубашку в клетку и темно-серую кепку.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, попросили связаться с сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что на Урале 20-летний молодой человек с детским церебральным параличом (ДЦП) приехал с матерью на день рождения к родственнице и пропал.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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