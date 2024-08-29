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16:24, 29 августа 2024Экономика

«Аэрофлот» вышел на чистую прибыль

«Аэрофлот» в первом полугодии получил 42,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Группа «Аэрофлот» в первом полугодии 2024 года получила 42,3 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО. О том, что компания вышла на чистую прибыль, сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании.

Годом ранее фиксировался убыток в 102 миллиарда рублей. Что касается выручки, то она выросла на 49,6 процента — до 377,2 миллиарда. Из нее 349,04 миллиарда пришлось на регулярные пассажирские перевозки. Первый заместитель гендиректора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин указал, что выход на чистую прибыль очень важен для бизнеса. Он отметил, что это важно среди прочего «для обеспечения программы цифровой трансформации и капитальных затрат на закупку запасных частей и ремонты».

В конце августа «Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые рейсы из Москвы на индонезийский остров Бали. С 17 сентября самолеты начнут летать из Шереметьево два раза в неделю: по вторникам и субботам. С 3 октября добавится еще один рейс по четвергам.

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