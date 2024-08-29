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19:08, 29 августа 2024Мир

Американский офицер признал неспособность Украины сопротивляться натиску России

Полковник Макгрегор: Украина не в состоянии сопротивляться продвижению армии РФ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украина больше не в состоянии сопротивляться продвижению Российской армии, потому что в конфликте уже наступил переломный момент. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive выступил бывший советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Если у русских когда-либо и был шанс нанести решительный удар на западном направлении, я имею в виду направление реки Днепр и Киев, то сейчас самое подходящее время», — сказал отставной военный, добавив, что фактически «война была проиграна Украиной по крайней мере 18 месяцев назад».

Ранее Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре сбежит из страны и на всю жизнь останется в США.

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      Виктория Кондратьева
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