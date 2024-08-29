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21:47, 29 августа 2024Экономика

Аферисты убедили россиянку сжечь старую квартиру ради новой

Амурчанка сожгла квартиру, поверив обещаниям аферистов купить ей новую

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Мошенники убедили пожилую жительницу Благовещенска сжечь квартиру. Взамен они обещали пенсионерке новую, пишет «Порт Амур» со ссылкой на местное управление МВД.

Аферисты впервые связались с женщиной в сентябре 2023 года, представившись сотрудниками Росфинмониторинга. В телефонном разговоре злоумышленники сообщили пострадавшей о попытке оформить на ее имя кредит. Спасти средства, по их словам, можно было, взяв займ и переведя полученные средства на якобы безопасный счет. Амурчанка последовала инструкциям махинаторов и взяла кредиты в трех банках, один из которых был оформлен под залог квартиры.

Спустя почти год мошенники вновь вышли на пенсионерку. В этот раз все те же лжепредставители Росфинмониторинга порекомендовали ей обезопасить и другие свои сбережения. Для этого от нее потребовалось спалить квартиру. Вместо нее преступники обещали женщине вручить новую. Благовещенка поверила увещеваниям аферистов и, вынеся вещи на лестничную площадку, устроила поджог. Пожар удалось предотвратить благодаря оперативному вмешательству соседей. Инцидент расследуют в полиции.

Сжечь документы о продаже квартиры решилась и жительница Петрозаводска. На это ее надоумили мошенники, пытаясь замести следы после якобы фиктивной сделки.

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      Виктория Клабукова
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