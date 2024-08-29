Арестованный экс-замминистра обороны Попов отказался раскрывать причины своей грусти

Экс-замминистра обороны Попов не стал говорить журналистам, почему он грустный

Бывший заместитель министра обороны России Павел Попов, арестованный по делу о мошенничестве, отказался раскрывать журналистам причины, по которым он выглядит грустным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Генерал армии запаса также не ответил на вопрос, признает ли он вину по делу.

Ранее 235-й окружной военный суд в Москве арестовал экс-замминистра обороны до 29 октября. По словам адвоката, его подзащитный не признал своей вины в инкриминируемом ему преступлении.

Генерал армии запаса Павел Попов был задержан в четверг, 29 августа. Предварительно, его задержание связано с обслуживанием и деятельностью парка «Патриот», работу которого он контролировал с 2021 по 2024 год.

