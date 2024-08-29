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17:20, 29 августа 2024Силовые структуры

Бывшего замминистра обороны Попова арестовали по уголовному делу

Суд арестовал экс-замминистра обороны России Павла Попова на 2 месяца
Начало событий в новости Следствие заявило о намерении добиваться ареста задержанного генерала Попова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

235-й гарнизонный военный суд в Москве отправил под стражу бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Генерал армии запаса пробудет в СИЗО два месяца. Вопрос об избрании ему меры пресечения рассматривался в закрытом режиме.

Ранее следователи заявили о намерении добиваться ареста для Попова. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Замминистра обороны был задержан в четверг, 29 августа. Его дело связано с махинациями в подмосковном парке «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год.

По версии следствия, замминистра организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок за счет парка. Кроме того, он заставил связанных с «Патриотом» коммерсантов выполнять на нем строительные работы, а также обеспечивать его дальнейшее обслуживание.

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      Олеся Мицкевич
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