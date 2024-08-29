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16:57, 29 августа 2024Силовые структуры

Суд закрыл слушания по аресту бывшего замминистра обороны Попова

Суд рассмотрит вопрос об аресте экс-замминистра обороны Попова в закрытом режиме

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Вопрос об аресте бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова будет рассмотрен в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в 235-м гарнизонном военном суде в Москве.

Слушания были закрыты от прессы из-за риска разглашения секретных сведений о специальной военной операции.

Экс-замминистра обороны задержали в четверг, 29 августа, по делу о мошенничестве. По месту жительства Попова и другим адресам были проведены обыски.

Ранее следователи направили в суд ходатайство о его аресте.

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