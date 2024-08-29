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13:51, 29 августа 2024Силовые структуры

У задержанного замминистра обороны России Попова прошли обыски

Силовики проводят обыски у экс-замминистра обороны РФ Попова
Начало событий в новости Следствие раскрыло схему обогащения задержанного за коррупцию генерала Попова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Правоохранительные органы проводят обыски у задержанного по уголовному делу о мошенничестве бывшего замминистра обороны России генерала армии в запасе Павла Попова. Об этом сообщает ТАСС.

Силовики проводят следственные действия по месту жительства офицера и другим адресам.

По данным СК, Попов организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот». Пользуясь служебным положением, он обогащался за счет учреждения, организовывая в своих интересах строительные и ремонтные работы. Через подчиненных генерал принуждал коммерсантов, имеющих договоры с парком, бесплатно выполнять на его даче строительно-монтажные работы. Кроме того, за счет парка генерал обеспечивал обслуживание своего участка площадью три гектара.

Задержанный экс-замминистра обороны Попов владеет элитной недвижимостью стоимостью более 500 миллионов рублей.

29 августа российские силовики задержали экс-замминистра обороны России Павла Попова по делу о мошенничестве. Следствие полагает, что сообщниками задержанного высокопоставленного военного был директора парка Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров, ранее привлеченные к уголовной ответственности.

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      Любовь Ширижик
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