У задержанного замминистра обороны России Попова прошли обыски

Силовики проводят обыски у экс-замминистра обороны РФ Попова

Правоохранительные органы проводят обыски у задержанного по уголовному делу о мошенничестве бывшего замминистра обороны России генерала армии в запасе Павла Попова. Об этом сообщает ТАСС.

Силовики проводят следственные действия по месту жительства офицера и другим адресам.

По данным СК, Попов организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот». Пользуясь служебным положением, он обогащался за счет учреждения, организовывая в своих интересах строительные и ремонтные работы. Через подчиненных генерал принуждал коммерсантов, имеющих договоры с парком, бесплатно выполнять на его даче строительно-монтажные работы. Кроме того, за счет парка генерал обеспечивал обслуживание своего участка площадью три гектара.

Задержанный экс-замминистра обороны Попов владеет элитной недвижимостью стоимостью более 500 миллионов рублей.

29 августа российские силовики задержали экс-замминистра обороны России Павла Попова по делу о мошенничестве. Следствие полагает, что сообщниками задержанного высокопоставленного военного был директора парка Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров, ранее привлеченные к уголовной ответственности.