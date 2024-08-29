Следствие раскрыло схему обогащения задержанного за коррупцию генерала Попова

Раскрыта схема обогащения задержанного по делу о мошенничестве генерала Попова

Задержанный по делу о мошенничестве генерал армии запаса Павел Попов организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот». Схему обогащения задержанного военного в своем Telegram-канале раскрыл следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, пользуясь служебным положением, в 2021-2024 годах Попов отвечал за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», он обогащался за счет учреждения, организовывая в своих интересах строительные и ремонтные работы. Через подчиненных Попов принуждал коммерсантов, имевших договоры с парком, бесплатно выполнять на его даче строительно-монтажные работы. Кроме того за счет парка генерал обеспечивал обслуживание своего участка площадью в три гектара.

Задержанный экс-замминистра обороны Попов владеет элитной недвижимостью стоимостью более 500 миллионов рублей.

29 августа российские силовики задержали экс-замминистра обороны России Павла Попова по делу о мошенничестве. Следствие полагает, что сообщниками задержанного высокопоставленного военного был директора парка Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров, ранее привлеченные к уголовной ответственности.