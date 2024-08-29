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13:38, 29 августа 2024Силовые структуры

Следствие заявило о намерении добиваться ареста задержанного генерала Попова

Российские следователи хотят добиться ареста генерала Попова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следствие заявило о намерении добиваться ареста задержанного по делу о мошенничестве генерала армии запаса Павла Попова. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает ТАСС.

В ближайшее время следствие намерено выйти в суд с ходатайством о помещении в СИЗО подозреваемого в коррупционном преступлении высокопоставленного военного на время расследования уголовного дела.

Ранее 29 августа сообщалось, что российские силовики задержали экс-замминистра обороны России Павла Попова. Задержание связано с подмосковным парком «Патриот» за развитие которого в период с 2021 по 2024 отвечал подозреваемый.

Экс-замминистра организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок и заставил связанных с парком Патриот договорами коммерсантов выполнять на нем строительные работы и обеспечивать обслуживание.

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